***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [RODRG]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesisonucunda tespit edilen hususları 23.07.2020 tarihli toplantısında görüşen Sermaye Piyası Kurulu Karar Organı,diğer hususların yanı sıra,A. Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığıfiilinde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarıncaCumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,Sıra NoSuç Duyurusunda Bulunulan ŞahısMKK Sicil No1 Aysun TOP 220152172 Ahmet TALAŞ 204596653 Bahadır KARLIDAĞ 123539314 Fatih ŞAHİN 401658055 İhsan KENAN 401485296 Ufuk TOPÇUOĞLU 38650020B. Aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında, Kurulun V-101.1 BilgiSuistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesineSıra Noİşlem Yasağı Getirilen ŞahısMKK Sicil No1 Aysun TOP 220152172 Ahmet TALAŞ 204596653 Axenia KARLIDAĞ 135998484 Bahadır KARLIDAĞ 123539315 Fatih ŞAHİN 401658056 İhsan KENAN 401485297 Ufuk TOPÇUOĞLU 38650020karar vermiştir.Karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/46 sayılı bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861467BIST