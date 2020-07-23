***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
23.07.2020 20:13
***RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi
sonucunda tespit edilen hususları 23.07.2020 tarihli toplantısında görüşen Sermaye Piyası Kurulu Karar Organı,
diğer hususların yanı sıra,
A. Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı
fiilinde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1
maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
Sıra No
Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs
MKK Sicil No
1 Aysun TOP 22015217
2 Ahmet TALAŞ 20459665
3 Bahadır KARLIDAĞ 12353931
4 Fatih ŞAHİN 40165805
5 İhsan KENAN 40148529
6 Ufuk TOPÇUOĞLU 38650020
B. Aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında, Kurulun V-101.1 Bilgi
Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2
maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine
Sıra No
İşlem Yasağı Getirilen Şahıs
MKK Sicil No
1 Aysun TOP 22015217
2 Ahmet TALAŞ 20459665
3 Axenia KARLIDAĞ 13599848
4 Bahadır KARLIDAĞ 12353931
5 Fatih ŞAHİN 40165805
6 İhsan KENAN 40148529
7 Ufuk TOPÇUOĞLU 38650020
karar vermiştir.
Karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/46 sayılı bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861467
BIST