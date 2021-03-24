***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2021 14:39
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BAKIŞ YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için
Bakış YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin 28.04.2021 tarihindeki genel kurul toplantısında pay sahiplerimiz onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920156
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0329
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05438,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,23
|Açılış
|: 438,70
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PEKGY
|2,20
|60.445.858
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.389.638
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.767.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|286,00
|536.716
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|502.502
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|1.808.302
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,62
|483.679.601
|% -4,23
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|BJKAS
|5,74
|275.198.002
|% -3,37
|
|EMKEL
|2,57
|9.937.316
|% -3,02
|
|GARAN
|7,20
|7.065.768.685
|% 0,14
|
|SASA
|46,90
|2.018.390.782
|% 7,47
|
|PETKM
|5,53
|1.007.003.630
|% 2,98
|
|FROTO
|207,30
|948.284.103
|% 2,08
|
|SISE
|7,34
|919.402.567
|% 3,82
|
|GARAN
|7,20
|7.065.768.685
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|375.671.577
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|590.452.564
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,18
|255.051.814
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,88
|391.883.258
|% 1,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9077
|7,9144
|% -0,32
|
|Euro
|9,3789
|9,4138
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,7826
|10,8367
|% -0,97
|
|Frank
|8,3868
|8,4373
|% -0,96
|
|Riyal
|2,0955
|2,1060
|% -0,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|2,34
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de