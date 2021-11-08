***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021 -30.09.2021 dönemi konsolide faaliyet raporu ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976092BIST