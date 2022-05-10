***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Açıklamalar01/01/2022 - 31/03/2022 ara dönemine ait faaliyet raporumuz 09 05 2022 yayınlanmıştır. içerik ve pdf dosya doğru olup,özet bilgi başlığında tarih sehven 31 12 2022 yazılmış olduğu farkedilmiştir. başlık düzeltilmiştir.saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028927BIST