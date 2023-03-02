***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2022-31/12/2022 dönemi faaliyet raporu ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119393BIST