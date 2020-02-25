***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -22.035 1.949 -2.066.202 -494.375 8.007.546 8.007.546Transferler0 0 0 0 0 -494.375 494.375 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -2.461 -73.036 0 973.351 897.854 897.854Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -24.496 -71.087 -2.560.577 973.351 8.905.400 8.905.400Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 24.496 -71.087 -2.560.577 973.351 8.905.400 0 8.905.400Transferler973.351 -973.351 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.872 833.765 0 1.156.993 1.911.886 1.911.886Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 0 10.817.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.017.759 -130.642Dönem Karı (Zararı)1.156.993 973.351Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.156.993 973.351Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.614.162 -915.384Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler826.612 -1.772.962Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler106.513 174.037Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler136.387 162.757Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-29.874 11.280Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-244.946 -23.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-244.946 -23.257Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler197.562 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler561.900Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-364.338Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler792.110 886.664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-63.689 -179.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.914.883 -200.665Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler749.183 -1.124.235İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)749.183 -1.124.235Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-451.159 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-451.159 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.525.626 179.009Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-234.013 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler508.354 -291.854İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)508.354 -291.854Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22.918 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-69.057 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.517 1.036.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)99.659 2.646Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-15.142 1.033.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.143.728 -142.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler125.969 12.056YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-83.150 -1.031.046Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.424Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri191.424Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-274.574 -1.031.046Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-274.574 -1.031.046FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-334.265 1.254.856Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.571.609 1.254.856Kredilerden Nakit Girişleri1.571.609 1.254.856Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.329.912 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.329.912İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış1.424.038YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.435.174 93.168NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.435.174 93.168DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.880.697 1.787.529DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ445.523 1.880.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 445.523 1.880.697Ticari Alacaklar6 4.755.985 5.277.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.755.985 5.277.217Diğer Alacaklar7 854.828 403.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar854.828 403.669Stoklar9 11.716.530 7.161.030Peşin Ödenmiş Giderler10 269.365 35.352İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler269.365 35.352Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 7.431 2.072Diğer Dönen Varlıklar15 68.482 173.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar68.482 173.500ARA TOPLAM18.118.144 14.933.537TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.118.144 14.933.537DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.452.833 1.464.000Maddi Duran Varlıklar12 5.296.935 5.374.162Tesis, Makine ve Cihazlar1.019 672Taşıtlar87.521 99.798Mobilya ve Demirbaşlar673.903 399.746Özel Maliyetler4.534.492 4.873.946Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 26.988 30.937Bilgisayar Yazılımları26.988 30.937Ertelenmiş Vergi Varlığı17 339.778 247.628TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.116.534 7.116.727TOPLAM VARLIKLAR25.234.678 22.050.264KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 1.137.916İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 1.137.916Banka Kredileri0 1.137.916Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.528.752 1.193.902İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.528.752 1.193.902Banka Kredileri2.528.752 1.193.902Diğer Finansal Yükümlülükler5 43.247 48.217Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler43.247 48.217Ticari Borçlar6 6.290.229 5.219.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.290.229 5.219.975Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 34.589 24.003Diğer Borçlar7 3.030.067 1.606.029İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.030.067 1.606.029Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 62.759 131.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.759 131.816Kısa Vadeli Karşılıklar18 0 6.810Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 6.810Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 15.537 18.347İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.537 18.347ARA TOPLAM12.005.180 9.387.015TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.005.180 9.387.015UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.340.886 3.681.689İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.340.886 3.681.689Banka Kredileri2.340.886 3.681.689Uzun Vadeli Karşılıklar18 71.326 76.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar71.326 76.160TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.412.212 3.757.849TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.417.392 13.144.864ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.817.286 8.905.400Ödenmiş Sermaye16 7.085.000 7.085.000Sermaye Düzeltme Farkları8.900 8.900Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.494.309 3.494.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -103.368 -24.496Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103.368 -24.496Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103.368 -24.496Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)762.678 -71.087Yabancı Para Çevrim Farkları762.678 -71.087Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.587.226 -2.560.577Net Dönem Karı veya Zararı1.156.993 973.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.817.286 8.905.400TOPLAM KAYNAKLAR25.234.678 22.050.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 21.009.987 14.366.918Satışların Maliyeti20 -9.064.395 -7.731.137TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.945.592 6.635.781BRÜT KAR (ZARAR)11.945.592 6.635.781Genel Yönetim Giderleri21 -1.287.255 -1.184.067Pazarlama Giderleri-8.233.341 -6.140.433Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 784.172 2.152.010Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -911.354 -1.246.014ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.297.814 217.277Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 104.106 155.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.401.920 372.277Finansman Gelirleri458.701 2.858.923Finansman Giderleri-1.772.144 -2.435.948SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.088.477 795.252Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri68.516 178.099Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri68.516 178.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.156.993 973.351DÖNEM KARI (ZARARI)1.156.993 973.351Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.156.993 973.351Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 -78.872 -2.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.333 -3.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.461 694Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28.461 694Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar833.765 -73.036Yabancı Para Çevrim Farkları833.765 -73.036Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)833.765 -73.036DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)754.893 -75.497TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.911.886 897.854Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.911.886 897.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821525BIST