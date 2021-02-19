***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -24.496 -71.087 -2.560.577 973.351 8.905.400 8.905.400Transferler0 0 0 0 0 973.351 -973.351 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -78.872 833.765 0 1.156.993 1.911.886 1.911.886Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286Transferler0 0 0 0 1.156.993 -1.156.993 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -90.742 2.057.045 117.641 -1.147.096 936.848 936.848Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI945.798 -1.017.759Dönem Karı (Zararı)-1.147.096 1.156.993Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.147.096 1.156.993Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.297.362 1.614.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.187.746 826.612Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler43.918 106.513Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43.918 136.387Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -29.874Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-91.468 -244.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-91.468 -244.946Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-243.710 197.562Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler71.683Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-365.291 561.900Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri49.898 -364.338Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-212.023 792.110Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-387.101 -63.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.204.468 -3.914.883Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler468.871 749.183İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)468.871 749.183Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler596.532 -451.159İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)596.532 -451.159Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.009.318 -4.525.626Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)167.860 -234.013Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.930.160 508.354İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.930.160 508.354Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.756 22.918Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13.099 -69.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler490.404 84.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-52.073 99.659Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)542.477 -15.142Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları945.798 -1.143.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 125.969YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-209.887 -83.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 191.424Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 191.424Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-209.887 -274.574Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-209.887 -274.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-227.101 -334.265Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.940.901 1.571.609Kredilerden Nakit Girişleri2.940.901 1.571.609Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.168.002 -3.329.912Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.168.002 -3.329.912İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 1.424.038YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)508.810 -1.435.174NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)508.810 -1.435.174DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ445.523 1.880.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ954.333 445.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 954.333 445.523Finansal Yatırımlar5 201.713 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri201.713 0Ticari Alacaklar7 4.193.298 4.755.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.193.298 4.755.985Diğer Alacaklar11 258.296 854.828İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar258.296 854.828Stoklar9 12.725.848 11.716.530Peşin Ödenmiş Giderler10 101.505 269.365İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler101.505 269.365Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 5.066 7.431Diğer Dönen Varlıklar15 122.920 68.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar122.920 68.482ARA TOPLAM18.562.979 18.118.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.562.979 18.118.144DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.441.665 1.452.833Maddi Duran Varlıklar12 6.735.778 5.296.935Tesis, Makine ve Cihazlar791 1.019Taşıtlar205.279 87.521Mobilya ve Demirbaşlar859.129 673.903Özel Maliyetler5.670.579 4.534.492Kullanım Hakkı Varlıkları3.325.391 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.086 26.988Bilgisayar Yazılımları21.086 26.988Ertelenmiş Vergi Varlığı17 752.473 339.778TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.276.393 7.116.534TOPLAM VARLIKLAR30.839.372 25.234.678KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 78.480 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar78.480 0Banka Kredileri78.480 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 3.348.525 2.528.752İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.348.525 2.528.752Banka Kredileri2.977.495 2.528.752Kiralama İşlemlerinden Borçlar371.030 0Diğer Finansal Yükümlülükler6 49.068 43.247Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler49.068 43.247Ticari Borçlar7 6.283.498 6.290.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.283.498 6.290.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 45.324 34.589Diğer Borçlar11 3.564.149 3.030.067İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.564.149 3.030.067Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 75.858 62.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)75.858 62.759Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 11.461 15.537İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.461 15.537ARA TOPLAM13.456.363 12.005.180TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.456.363 12.005.180UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.532.681 2.340.886İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.532.681 2.340.886Banka Kredileri2.397.445 2.340.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.135.236 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 96.194 71.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar96.194 71.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.628.875 2.412.212TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.085.238 14.417.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.754.134 10.817.286Ödenmiş Sermaye16 7.085.000 7.085.000Sermaye Düzeltme Farkları8.900 8.900Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.494.309 3.494.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -194.110 -103.368Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-194.110 -103.368Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-194.110 -103.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 2.819.723 762.678Yabancı Para Çevrim Farkları2.819.723 762.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-312.592 -1.587.226Net Dönem Karı veya Zararı-1.147.096 1.156.993TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.754.134 10.817.286TOPLAM KAYNAKLAR30.839.372 25.234.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 16.266.280 21.009.987Satışların Maliyeti19 -8.065.812 -9.053.228TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.200.468 11.956.759BRÜT KAR (ZARAR)8.200.468 11.956.759Genel Yönetim Giderleri20 -614.823 -1.287.255Pazarlama Giderleri-7.698.725 -8.233.341Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.008.360 784.172Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.541.377 -911.354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)353.903 2.308.981Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 104.106Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-63.335 -11.167FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)290.568 2.401.920Finansman Gelirleri22 12.510 458.701Finansman Giderleri22 -1.837.275 -1.772.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.534.197 1.088.477Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri387.101 68.516Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 387.101 68.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.147.096 1.156.993DÖNEM KARI (ZARARI)-1.147.096 1.156.993Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.147.096 1.156.993Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 -90.742 -78.872Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.336 -107.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.594 28.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25.594 28.461Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.057.045 833.765Yabancı Para Çevrim Farkları2.057.045 833.765Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.057.045 833.765DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.966.303 754.893TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)819.207 1.911.886Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları819.207 1.911.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911187BIST