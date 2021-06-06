***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286Transferler1.156.993 -1.156.993 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.859 764.244 -7.541 0 780.562 780.562Dönem Karı (Zararı)0 -624.374 -624.374 -624.374Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -79.509 1.526.922 -437.774 -624.374 10.973.474 10.973.474Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134Transferler-1.147.096 1.147.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.386 -939.581 -928.195 -928.195Dönem Karı (Zararı)25.143 25.143 25.143Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -182.724 1.880.142 -1.459.688 25.143 10.851.082 10.851.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.477.126 1.391.591Dönem Karı (Zararı)25.143 -624.374Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.143 -624.374Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.289.547 641.456Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler809.809 2.187.746Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.400 24.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.400 24.805Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler164.746 29.007Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.353 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-244.256 -22.515Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri410.355 51.522Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler59.635 -1.602.854Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler234.957 2.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler278.479 1.411.422Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-50.736 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.908.855 -2.747.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.908.855 -2.747.723Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler51.096 734.710İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)51.096 734.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.552.982 -495.407Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-75.490 7.680Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler961.027 3.882.207İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 39.234İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)961.027 3.842.973Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.943 16.965Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.041.576 15.845İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.041.576 15.845Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.599 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.211 -2.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.211 -2.855Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.593.169 1.428.504Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-116.043 -36.913YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.106 -209.887Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.106 -209.887Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.106 -209.887FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.904.882 -714.544Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri244.449 133.092Kredilerden Nakit Girişleri244.449 133.092Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.010.825 -716.024Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.010.825 -716.024Ödenen Faiz-139.859 -131.612Alınan Faiz1.353 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-438.862 467.160NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-438.862 467.160DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ954.333 445.523DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ515.471 912.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 515.471 954.333Finansal Yatırımlar5 252.449 201.713Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri252.449 201.713Ticari Alacaklar7 2.289.277 4.193.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.289.277 4.193.298Diğer Alacaklar11 207.200 258.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar207.200 258.296Stoklar9 16.278.830 12.725.848Peşin Ödenmiş Giderler10 176.995 101.505İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler176.995 101.505Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 5.066 5.066Diğer Dönen Varlıklar15 243.500 122.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar243.500 122.920ARA TOPLAM19.968.788 18.562.979TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.968.788 18.562.979DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.438.912 1.441.665Maddi Duran Varlıklar12 7.421.197 6.735.778Tesis, Makine ve Cihazlar734 791Taşıtlar215.444 205.279Mobilya ve Demirbaşlar965.495 859.129Özel Maliyetler6.239.524 5.670.579Kullanım Hakkı Varlıkları2.619.075 3.325.391Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 19.874 21.086Bilgisayar Yazılımları19.874 21.086Ertelenmiş Vergi Varlığı17 514.304 752.473TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.013.362 12.276.393TOPLAM VARLIKLAR31.982.150 30.839.372KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 582.266 78.480İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar582.266 78.480Banka Kredileri582.266 78.480Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 4.994.763 3.348.525İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.994.763 3.348.525Banka Kredileri2.608.048 2.977.495Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.386.715 371.030Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 49.068Ticari Borçlar7 6.973.322 6.283.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.973.322 6.283.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 56.267 45.324Diğer Borçlar11 4.605.725 3.564.149Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 64.259 75.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)64.259 75.858Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 11.787 11.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.787 11.461ARA TOPLAM17.288.389 13.456.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.288.389 13.456.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.740.683 5.532.681İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.740.683 5.532.681Banka Kredileri1.485.733 2.397.445Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.254.950 3.135.236Uzun Vadeli Karşılıklar18 101.996 96.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar101.996 96.194TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.842.679 5.628.875TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.131.068 19.085.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.851.082 11.754.134Ödenmiş Sermaye16 7.085.000 7.085.000Sermaye Düzeltme Farkları8.900 8.900Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.494.309 3.494.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -182.724 -194.110Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-182.724 -194.110Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-182.724 -194.110Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.880.142 2.819.723Yabancı Para Çevrim Farkları1.880.142 2.819.723Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.459.688 -312.592Net Dönem Karı veya Zararı25.143 -1.147.096TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.851.082 11.754.134TOPLAM KAYNAKLAR31.982.150 30.839.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 3.962.835 3.016.942Satışların Maliyeti20 -1.607.331 -1.459.200TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.355.504 1.557.742BRÜT KAR (ZARAR)2.355.504 1.557.742Genel Yönetim Giderleri21 -172.298 -208.290Pazarlama Giderleri21 -1.782.429 -1.743.752Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 816.342 89.004Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -617.930 -96.969ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)599.189 -402.265Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -2.753 -54.921FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)596.436 -457.186Finansman Gelirleri23 1.353 5.877Finansman Giderleri23 -337.689 -170.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)260.100 -621.622Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-234.957 -2.752Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -234.957 -2.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.143 -624.374DÖNEM KARI (ZARARI)25.143 -624.374Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.143 -624.374Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 11.386 23.859Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.598 30.588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.212 -6.729Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.212 -6.729Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-939.581 764.244Yabancı Para Çevrim Farkları-939.581 764.244Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-939.581 764.244DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-928.195 788.103TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-903.052 163.729Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-903.052 163.729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940322BIST