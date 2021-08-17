***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.166.081 184.126Dönem Karı (Zararı)316.642 477.975Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)316.642 477.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.233 769.757Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.135.455 101.790Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 50.639Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 50.639Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.655 28.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24.655 28.845Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.000 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-53.587 -186.629Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -197.865Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 11.236Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-14.964 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-38.623 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler977.306 1.114.264Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler250.314 -339.152İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler792.206 -1.063.606Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.934 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.245.070 970.079İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)970.079İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.245.070 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.531 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.531 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.271.082 -2.260.242Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-109.230 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler915.861 -354.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -354.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)915.861 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)33.164 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.673.215 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.673.215 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-512.761 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-75.858 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.708 581.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.255 685.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-99.963 -104.172Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.166.081 184.126YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.465.920 -859.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.074Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.074Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.465.920 -868.180Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.465.920 -868.180FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-472.665 2.066.326Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.834.547 3.069.087Kredilerden Nakit Girişleri1.834.547 3.069.087Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.071.028 -1.002.761Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.071.028 -1.002.761Ödenen Faiz-236.184 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-772.504 1.391.346Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.702NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-774.206 1.391.346DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ954.333 445.523DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ180.127 1.836.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286Transferler0 0 0 -762.678 1.156.993 -1.156.993 -762.678 -762.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 6.768 1.876.942 127.207 0 2.010.935 2.010.935Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 477.975 477.975 477.975Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -96.582 1.876.942 -303.026 477.975 12.543.518 12.543.518Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134Transferler0 0 -1.147.096 1.147.096 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 12.116 -536.624 0 0 -524.508 -524.508Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 316.642 316.642 316.642Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -181.994 2.283.099 -1.459.688 316.642 11.546.268 11.546.268Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 956.035 954.333Finansal Yatırımlar5 207.647 201.713Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri207.647 201.713Ticari Alacaklar7 992.851 4.193.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar992.851 4.193.298Diğer Alacaklar8 275.827 258.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar275.827 258.296Stoklar10 16.996.930 12.725.848Peşin Ödenmiş Giderler11 723.496 101.505İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler723.496 101.505Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 5.066 5.066Diğer Dönen Varlıklar16 208.798 122.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar208.798 122.920ARA TOPLAM20.366.650 18.562.979TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.366.650 18.562.979DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 1.436.127 1.441.665Maddi Duran Varlıklar13 8.378.082 6.735.778Tesis, Makine ve Cihazlar678 791Taşıtlar217.550 205.279Mobilya ve Demirbaşlar1.015.163 859.129Özel Maliyetler7.144.691 5.670.579Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 3.000.256 3.346.477Bilgisayar Yazılımları18.648 21.086Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.981.608 3.325.391Ertelenmiş Vergi Varlığı18 498.120 752.473TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.312.585 12.276.393TOPLAM VARLIKLAR33.679.235 30.839.372KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 488.398 78.480İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar488.398 78.480Banka Kredileri488.398 78.480Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 3.556.403 3.348.525İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.556.403 3.348.525Banka Kredileri1.350.826 2.977.495Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.205.577 371.030Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 49.068Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 49.068Ticari Borçlar7 7.184.395 6.283.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.184.395 6.283.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 78.488 45.324Diğer Borçlar8 5.237.364 3.564.149İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.237.364 3.564.149Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 75.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 75.858Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 14.631 11.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.631 11.461ARA TOPLAM16.559.679 13.456.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.559.679 13.456.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 5.468.594 5.532.681İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.468.594 5.532.681Banka Kredileri2.576.715 2.397.445Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.891.879 3.135.236Uzun Vadeli Karşılıklar19 104.694 96.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar104.694 96.194TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.573.288 5.628.875TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.132.967 19.085.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.546.268 11.754.134Ödenmiş Sermaye17 7.085.000 7.085.000Sermaye Düzeltme Farkları8.900 8.900Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.494.309 3.494.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -181.994 -194.110Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.994 -194.110Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.994 -194.110Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.283.099 2.819.723Yabancı Para Çevrim Farkları2.283.099 2.819.723Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -1.459.688 -312.592Net Dönem Karı veya Zararı316.642 -1.147.096TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.546.268 11.754.134TOPLAM KAYNAKLAR33.679.235 30.839.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 8.705.875 5.676.086Satışların Maliyeti21 -3.812.862 -1.726.386TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.893.013 3.949.700BRÜT KAR (ZARAR)4.893.013 3.949.700Genel Yönetim Giderleri22 -507.745 -286.857Pazarlama Giderleri22 -3.682.220 -3.225.926Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.633.560 239.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -855.194 -52.617ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.481.414 624.009Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -5.538 -57.705FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.475.876 566.304Finansman Gelirleri24 55.101 595.941Finansman Giderleri24 -964.021 -1.020.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)566.956 141.468Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-250.314 336.507Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -250.314 336.507SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)316.642 477.975DÖNEM KARI (ZARARI)316.642 477.975Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları316.642 477.975Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 12.116 6.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.155 8.700Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.039 -1.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-4.039 -1.914Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-536.624 1.114.264Yabancı Para Çevrim Farkları-536.624 1.114.264Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-536.624 1.114.264DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-524.508 1.121.050TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-207.866 1.599.025Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-207.866 1.599.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958743BIST