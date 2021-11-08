***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -103.368 762.678 -1.587.226 1.156.993 10.817.286 10.817.286Transferler0 -762.678 1.156.993 -1.156.993 -762.678 -762.678Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -90.466 2.996.071 100.492 0 3.006.097 3.006.097Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 1.746.443 1.746.443 1.746.443Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -193.834 2.996.071 -329.741 1.746.443 14.807.148 14.807.148Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134Transferler0 0 0 0 0 -1.147.096 1.147.096 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -13.320 -2.036.669 0 0 2.023.349 2.023.349Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 1.175.877 1.175.877 1.175.877Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -207.430 4.856.392 -1.459.688 1.175.877 14.953.360 14.953.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI376.161 184.126Dönem Karı (Zararı)1.175.877 477.975Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.175.877 477.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.317.980 769.757Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.515.101 101.790Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 50.639Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 50.639Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.447 28.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.446 28.845Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.999 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-128.565 -186.629Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-197.865Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 11.236Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-42.999 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-85.566 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-714.765 1.114.264Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.004 -339.152İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.487.961 -1.063.606Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-64.231 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.656.957 970.079İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)970.079İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.656.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.713 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.713 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.420.512 -2.260.242Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.893 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.348.186 -354.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -354.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.348.186 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)40.111 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.978.724 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.978.724 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-75.858 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler71.404 581.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)71.404 685.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -104.172Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları345.858 184.126Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30.303YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.518.302 -859.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.074Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.074Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.518.302 -868.180Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.518.302 -868.180FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.994.764 2.066.326Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.640.582 3.069.087Kredilerden Nakit Girişleri1.640.582 3.069.087Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.344.546 -1.002.761Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.344.546 -1.002.761Ödenen Faiz-290.800 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.136.905 1.391.346Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.347.499NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)210.594 1.391.346DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ954.333 445.523DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.164.927 1.836.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.164.927 954.333Finansal Yatırımlar5 265.944 201.713Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri265.944 201.713Ticari Alacaklar7 585.339 4.193.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar585.339 4.193.298Diğer Alacaklar8 310.009 258.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar310.009 258.296Stoklar10 18.146.360 12.725.848Peşin Ödenmiş Giderler11 96.612 101.505İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler96.612 101.505Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 5.066 5.066Diğer Dönen Varlıklar16 33.558 122.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar33.558 122.920ARA TOPLAM20.607.815 18.562.979TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.607.815 18.562.979DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 1.433.313 1.441.665Maddi Duran Varlıklar13 8.173.605 6.735.778Tesis, Makine ve Cihazlar620 791Taşıtlar217.240 205.279Mobilya ve Demirbaşlar1.051.142 859.129Özel Maliyetler6.904.603 5.670.579Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 3.639.575 3.346.477Bilgisayar Yazılımları17.409 21.086Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.622.166 3.325.391Ertelenmiş Vergi Varlığı18 738.909 752.473TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.985.402 12.276.393TOPLAM VARLIKLAR34.593.217 30.839.372KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 78.480İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 78.480Banka Kredileri0 78.480Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.998.310 3.348.525İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.998.310 3.348.525Banka Kredileri346.464 2.977.495Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.651.846 371.030Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 49.068Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 49.068Ticari Borçlar7 7.546.118 6.283.498İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.546.118 6.283.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 85.435 45.324Diğer Borçlar8 5.542.873 3.564.149İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.542.873 3.564.149Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 75.858İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 75.858Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 23.806 11.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.806 11.461ARA TOPLAM15.196.542 13.456.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.196.542 13.456.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 4.300.915 5.532.681İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.300.915 5.532.681Banka Kredileri2.644.043 2.397.445Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.656.872 3.135.236Uzun Vadeli Karşılıklar19 142.400 96.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar142.400 96.194TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.443.315 5.628.875TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.639.857 19.085.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 14.953.360 11.754.134Ödenmiş Sermaye17 7.085.000 7.085.000Sermaye Düzeltme Farkları8.900 8.900Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları3.494.309 3.494.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -207.430 -194.110Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-207.430 -194.110Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-207.430 -194.110Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.856.392 2.819.723Yabancı Para Çevrim Farkları4.856.392 2.819.723Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -1.459.688 -312.592Net Dönem Karı veya Zararı1.175.877 -1.147.096Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.953.360 11.754.134TOPLAM KAYNAKLAR34.593.217 30.839.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 14.773.430 10.660.695Satışların Maliyeti21 -6.041.175 -3.097.036TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.732.255 7.563.659BRÜT KAR (ZARAR)8.732.255 7.563.659Genel Yönetim Giderleri22 -1.080.124 -344.472Pazarlama Giderleri22 -6.158.747 -5.309.720Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.527.174 1.662.569Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -587.721 -295.531ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.432.837 3.276.505Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -8.353 -60.520FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.424.484 3.215.985Finansman Gelirleri24 75.203 11.898Finansman Giderleri24 -1.305.806 -885.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.193.881 2.342.062Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.004 -595.619Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -18.004 -595.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.175.877 1.746.443DÖNEM KARI (ZARARI)1.175.877 1.746.443Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.175.877 1.746.443Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 -13.320 -90.466Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-17.760 -115.982Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.440 25.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.440 25.516Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.036.669 2.233.393Yabancı Para Çevrim Farkları2.036.669 2.233.393Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.036.669 2.233.393DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.023.349 2.142.927TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.199.226 3.889.370Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.199.226 3.889.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976089BIST