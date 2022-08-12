***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 21:18
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.116 -536.624 316.642 -207.866 -207.866
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -181.994 2.283.099 -1.459.688 316.642 11.546.268 11.546.268
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.490 4.128.286 898.307 4.976.103 4.976.103
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -250.056 17.005.776 -3.367.560 898.307 24.874.676 24.874.676
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.952.108 1.202.015
Dönem Karı (Zararı)
898.307 316.642
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.094.462 57.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
810.783 -1.135.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.404 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-214.445 18.655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
270.764 -53.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.128.286 977.306
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
107.478 250.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.040.661 828.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.237.495 3.245.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.427 -17.531
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.827.773 -4.271.082
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
56.480 -109.230
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.546.932 915.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
46.503 33.164
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
670.974 1.090.491
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-221 -75.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.634 17.255
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.952.108 1.202.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-322.852 -1.501.854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-250.039 -1.495.920
Ödenen Faiz
-72.813 -5.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.406 -472.665
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.397.183 1.834.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.173.825 -2.071.028
Ödenen Faiz
-279.433 -236.184
Alınan Faiz
8.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.581.850 -772.504
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.128.286 774.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-546.436 1.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.766.284 954.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.219.848 956.035
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.219.848 2.766.284
Finansal Yatırımlar
5 247.646 174.833
Ticari Alacaklar
7 2.246.958 1.001.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.246.958 1.001.059
Diğer Alacaklar
11 294.408 272.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
294.408 272.982
Stoklar
9 26.666.080 21.143.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.749 65.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.749 65.229
Diğer Dönen Varlıklar
15 311.661 37.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 311.661 37.027
ARA TOPLAM
31.995.350 25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.995.350 25.460.610
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.424.913 1.430.498
Maddi Duran Varlıklar
12 13.514.897 10.190.886
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.106.139 3.264.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 283.807 322.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.329.756 15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR
58.325.106 40.669.695
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.524.078 2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.769.668 1.063.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.769.668 1.063.142
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.769.668 1.063.142
Ticari Borçlar
7 11.168.711 7.946.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 11.168.711 7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 153.221 106.718
Diğer Borçlar
11 6.235.636 5.543.910
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.235.636 5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24.107 44.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 24.107 44.859
ARA TOPLAM
21.875.421 17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.875.421 17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 11.563.901 3.317.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.563.901 3.317.339
Banka Kredileri
6 1.250.000 1.036.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.313.901 2.280.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 11.108 159.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.575.009 3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.450.430 20.771.122
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 24.874.676 19.898.573
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
8.900 8.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-250.056 -199.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-250.056 -199.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-250.056 -199.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.005.776 12.877.490
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.005.776 12.877.490
Diğer Yedekler
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.367.560 -1.459.688
Net Dönem Karı veya Zararı
898.307 -1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.874.676 19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR
58.325.106 40.669.695
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 16.523.308 8.705.875
Satışların Maliyeti
20 -10.089.535 -3.812.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.433.773 4.893.013
BRÜT KAR (ZARAR)
6.433.773 4.893.013
Genel Yönetim Giderleri
21 -489.554 -507.745
Pazarlama Giderleri
21 -6.214.110 -3.682.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 33.528 1.633.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -97.769 -855.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-334.132 1.481.414
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -5.584 -5.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-339.716 1.475.876
Finansman Gelirleri
23 2.026.148 55.101
Finansman Giderleri
23 -680.647 -964.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.005.785 566.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-107.478 -250.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-53.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-54.091 -250.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
898.307 316.642
DÖNEM KARI (ZARARI)
898.307 316.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
898.307 316.642
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-50.490 12.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.571 16.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.081 -4.039
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.081 -4.039
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.128.286 -536.624
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.128.286 -536.624
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.077.796 -524.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.976.103 -207.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.976.103 -207.866
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055268
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