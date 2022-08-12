***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134Transferler-1.147.096 1.147.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.116 -536.624 316.642 -207.866 -207.866Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -181.994 2.283.099 -1.459.688 316.642 11.546.268 11.546.268Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573Transferler-1.907.872 1.907.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.490 4.128.286 898.307 4.976.103 4.976.103Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -250.056 17.005.776 -3.367.560 898.307 24.874.676 24.874.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.952.108 1.202.015Dönem Karı (Zararı)898.307 316.642Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.094.462 57.233Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler810.783 -1.135.455Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.404 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-214.445 18.655Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler270.764 -53.587Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.128.286 977.306Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler107.478 250.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.040.661 828.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.237.495 3.245.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.427 -17.531Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.827.773 -4.271.082Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)56.480 -109.230Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.546.932 915.861Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)46.503 33.164Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler670.974 1.090.491Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-221 -75.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-274.634 17.255Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.952.108 1.202.015YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-322.852 -1.501.854Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-250.039 -1.495.920Ödenen Faiz-72.813 -5.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.406 -472.665Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.397.183 1.834.547Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.173.825 -2.071.028Ödenen Faiz-279.433 -236.184Alınan Faiz8.669YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.581.850 -772.504Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.128.286 774.206NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-546.436 1.702DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.766.284 954.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.219.848 956.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.219.848 2.766.284Finansal Yatırımlar5 247.646 174.833Ticari Alacaklar7 2.246.958 1.001.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.246.958 1.001.059Diğer Alacaklar11 294.408 272.982İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar294.408 272.982Stoklar9 26.666.080 21.143.196Peşin Ödenmiş Giderler10 8.749 65.229İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.749 65.229Diğer Dönen Varlıklar15 311.661 37.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 311.661 37.027ARA TOPLAM31.995.350 25.460.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.995.350 25.460.610DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.424.913 1.430.498Maddi Duran Varlıklar12 13.514.897 10.190.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 11.106.139 3.264.884Ertelenmiş Vergi Varlığı17 283.807 322.817TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.329.756 15.209.085TOPLAM VARLIKLAR58.325.106 40.669.695KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.524.078 2.588.799Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.769.668 1.063.142İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.769.668 1.063.142Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.769.668 1.063.142Ticari Borçlar7 11.168.711 7.946.150İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.168.711 7.946.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 153.221 106.718Diğer Borçlar11 6.235.636 5.543.910İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.235.636 5.543.910Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 24.107 44.859İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 24.107 44.859ARA TOPLAM21.875.421 17.293.801TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.875.421 17.293.801UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 11.563.901 3.317.339İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.563.901 3.317.339Banka Kredileri6 1.250.000 1.036.754Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.313.901 2.280.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 11.108 159.982TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.575.009 3.477.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.450.430 20.771.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 24.874.676 19.898.573Ödenmiş Sermaye16 7.085.000 7.085.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)8.900 8.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-250.056 -199.566Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-250.056 -199.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-250.056 -199.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.005.776 12.877.490Yabancı Para Çevrim Farkları17.005.776 12.877.490Diğer Yedekler3.494.309 3.494.309Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.367.560 -1.459.688Net Dönem Karı veya Zararı898.307 -1.907.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.874.676 19.898.573TOPLAM KAYNAKLAR58.325.106 40.669.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 16.523.308 8.705.875Satışların Maliyeti20 -10.089.535 -3.812.862TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.433.773 4.893.013BRÜT KAR (ZARAR)6.433.773 4.893.013Genel Yönetim Giderleri21 -489.554 -507.745Pazarlama Giderleri21 -6.214.110 -3.682.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 33.528 1.633.560Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -97.769 -855.194ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-334.132 1.481.414Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -5.584 -5.538FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-339.716 1.475.876Finansman Gelirleri23 2.026.148 55.101Finansman Giderleri23 -680.647 -964.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.005.785 566.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-107.478 -250.314Dönem Vergi (Gideri) Geliri-53.387Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-54.091 -250.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)898.307 316.642DÖNEM KARI (ZARARI)898.307 316.642Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları898.307 316.642Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.490 12.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.571 16.155Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.081 -4.039Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15.081 -4.039Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.128.286 -536.624Yabancı Para Çevrim Farkları4.128.286 -536.624DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.077.796 -524.508TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.976.103 -207.866Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.976.103 -207.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055268BIST