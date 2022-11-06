***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2022 00:05
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134
Transferler
-1.147.096 1.147.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.320 2.036.669 1.175.877 3.199.226 3.199.226
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -207.430 4.856.392 -1.459.688 1.175.877 14.953.360 14.953.360
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.333 6.573.111 1.485.393 7.981.171 7.981.171
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -276.899 19.450.601 -3.367.560 1.485.393 27.879.744 27.879.744
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.493.831 3.714.041
Dönem Karı (Zararı)
1.485.393 1.175.877
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.485.393 1.175.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.367.169 1.894.538
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.590.567 1.515.101
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-13.334 -5.999
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-13.334 -5.999
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-257.848 28.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-257.848 28.446
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
761.676 338.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
761.676 338.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
286.108 18.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.358.731 643.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.214.713 2.718.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.214.713 2.718.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.605 -51.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-171.605 -51.713
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.074.466 -5.420.512
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.418 4.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.628.234 1.348.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.628.234 1.348.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
148.217 40.111
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.541.038 1.978.724
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.541.038 1.978.724
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-221 -75.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.797 101.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-204.797 101.707
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.493.831 3.714.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-638.465 -1.582.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-561.556 -1.518.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-561.556 -1.518.302
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-76.909 -64.231
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.988.648 -1.920.914
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.792.236 1.640.582
Kredilerden Nakit Girişleri
2.792.236 1.640.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.019.208 -3.344.546
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.019.208 -3.344.546
Ödenen Faiz
-770.345 -290.800
Alınan Faiz
8.669 73.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.133.282 210.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.133.282 210.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.766.284 954.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.633.002 1.164.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.633.002 2.766.284
Finansal Yatırımlar
5 251.742 174.833
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 251.742 174.833
Ticari Alacaklar
7 5.966.323 1.001.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.966.323 1.001.059
Diğer Alacaklar
11 437.702 272.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 437.702 272.982
Stoklar
9 26.217.662 21.143.196
Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.647 65.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.647 65.229
Diğer Dönen Varlıklar
15 241.824 37.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 241.824 37.027
ARA TOPLAM
34.823.902 25.460.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.823.902 25.460.610
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.422.123 1.430.498
Maddi Duran Varlıklar
12 14.325.691 10.190.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 11.688.421 3.248.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 12.858 16.169
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 12.858 16.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 66.694 322.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.515.787 15.209.085
TOPLAM VARLIKLAR
62.339.689 40.669.695
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 674.933 2.588.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 674.933 2.588.799
Banka Kredileri
6 674.933 2.588.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.735.111 1.063.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.735.111 1.063.142
Banka Kredileri
858.778 28.450
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.876.333 1.034.692
Ticari Borçlar
7 12.574.384 7.946.150
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.574.384 7.946.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
254.935 106.718
Diğer Borçlar
11 8.092.129 5.543.910
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.092.129 5.543.910
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 37.679 44.859
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 37.679 44.859
ARA TOPLAM
24.369.171 17.293.801
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.369.171 17.293.801
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 416.709 1.036.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 416.709 1.036.754
Banka Kredileri
416.709 1.036.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.567 159.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.567 159.982
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6 9.671.498 2.280.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.671.498 2.280.585
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.090.774 3.477.321
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.459.945 20.771.122
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.879.744 19.898.573
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-276.899 -199.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-276.899 -199.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-276.899 -199.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.944.910 16.371.799
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.450.601 12.877.490
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.367.560 -1.459.688
Net Dönem Karı veya Zararı
1.485.393 -1.907.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.879.744 19.898.573
TOPLAM KAYNAKLAR
62.339.689 40.669.695
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 29.158.102 14.773.430
Satışların Maliyeti
20 -17.740.024 -6.041.175
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.418.078 8.732.255
BRÜT KAR (ZARAR)
11.418.078 8.732.255
Genel Yönetim Giderleri
21 -575.383 -1.080.124
Pazarlama Giderleri
21 -11.169.030 -6.158.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.252.046 1.527.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.915 -587.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.923.796 2.432.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -8.375 -8.353
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.915.421 2.424.484
Finansman Gelirleri
23 199.489 75.203
Finansman Giderleri
23 -1.343.409 -1.305.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.771.501 1.193.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-286.108 -18.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.066
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-281.042 -18.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.485.393 1.175.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.485.393 1.175.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.485.393 1.175.877
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77.333 -13.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.433 -17.760
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.100 4.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.100 4.440
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.573.111 2.036.669
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
6.573.111 2.036.669
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.573.111 2.036.669
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.495.778 2.023.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.981.171 3.199.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.981.171 3.199.226
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077047
BIST