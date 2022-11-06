***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -194.110 2.819.723 -312.592 -1.147.096 11.754.134 11.754.134Transferler-1.147.096 1.147.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.320 2.036.669 1.175.877 3.199.226 3.199.226Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -207.430 4.856.392 -1.459.688 1.175.877 14.953.360 14.953.360Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573 19.898.573Transferler-1.907.872 1.907.872Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-77.333 6.573.111 1.485.393 7.981.171 7.981.171Dönem Sonu Bakiyeler7.085.000 8.900 3.494.309 -276.899 19.450.601 -3.367.560 1.485.393 27.879.744 27.879.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.493.831 3.714.041Dönem Karı (Zararı)1.485.393 1.175.877Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.485.393 1.175.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.367.169 1.894.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.590.567 1.515.101Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-13.334 -5.999Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-13.334 -5.999Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-257.848 28.446Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-257.848 28.446Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler761.676 338.986Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler761.676 338.986Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler286.108 18.004İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.358.731 643.626Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.214.713 2.718.088İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.214.713 2.718.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-171.605 -51.713İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-171.605 -51.713Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.074.466 -5.420.512Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.418 4.893Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.628.234 1.348.186İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.628.234 1.348.186Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)148.217 40.111Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.541.038 1.978.724İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.541.038 1.978.724Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-221 -75.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-204.797 101.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-204.797 101.707Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.493.831 3.714.041YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-638.465 -1.582.533Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-561.556 -1.518.302Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-561.556 -1.518.302Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-76.909 -64.231FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.988.648 -1.920.914Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.792.236 1.640.582Kredilerden Nakit Girişleri2.792.236 1.640.582Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.019.208 -3.344.546Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.019.208 -3.344.546Ödenen Faiz-770.345 -290.800Alınan Faiz8.669 73.850YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.133.282 210.594NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.133.282 210.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.766.284 954.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.633.002 1.164.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.633.002 2.766.284Finansal Yatırımlar5 251.742 174.833Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 251.742 174.833Ticari Alacaklar7 5.966.323 1.001.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.966.323 1.001.059Diğer Alacaklar11 437.702 272.982İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 437.702 272.982Stoklar9 26.217.662 21.143.196Peşin Ödenmiş Giderler10 75.647 65.229İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler75.647 65.229Diğer Dönen Varlıklar15 241.824 37.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 241.824 37.027ARA TOPLAM34.823.902 25.460.610TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.823.902 25.460.610DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 1.422.123 1.430.498Maddi Duran Varlıklar12 14.325.691 10.190.886Kullanım Hakkı Varlıkları13 11.688.421 3.248.715Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 12.858 16.169Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 12.858 16.169Ertelenmiş Vergi Varlığı17 66.694 322.817TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.515.787 15.209.085TOPLAM VARLIKLAR62.339.689 40.669.695KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 674.933 2.588.799İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 674.933 2.588.799Banka Kredileri6 674.933 2.588.799Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.735.111 1.063.142İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.735.111 1.063.142Banka Kredileri858.778 28.450Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.876.333 1.034.692Ticari Borçlar7 12.574.384 7.946.150İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.574.384 7.946.150Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar254.935 106.718Diğer Borçlar11 8.092.129 5.543.910İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.092.129 5.543.910Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 37.679 44.859İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 37.679 44.859ARA TOPLAM24.369.171 17.293.801TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.369.171 17.293.801UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 416.709 1.036.754İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 416.709 1.036.754Banka Kredileri416.709 1.036.754Uzun Vadeli Karşılıklar18 2.567 159.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.567 159.982Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6 9.671.498 2.280.585İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9.671.498 2.280.585TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.090.774 3.477.321TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.459.945 20.771.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.879.744 19.898.573Ödenmiş Sermaye16 7.085.000 7.085.000Sermaye Düzeltme Farkları8.900 8.900Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-276.899 -199.566Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-276.899 -199.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-276.899 -199.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.944.910 16.371.799Yabancı Para Çevrim Farkları19.450.601 12.877.490Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)3.494.309 3.494.309Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.367.560 -1.459.688Net Dönem Karı veya Zararı1.485.393 -1.907.872TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.879.744 19.898.573TOPLAM KAYNAKLAR62.339.689 40.669.695Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 29.158.102 14.773.430Satışların Maliyeti20 -17.740.024 -6.041.175TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.418.078 8.732.255BRÜT KAR (ZARAR)11.418.078 8.732.255Genel Yönetim Giderleri21 -575.383 -1.080.124Pazarlama Giderleri21 -11.169.030 -6.158.747Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 3.252.046 1.527.174Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.915 -587.721ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.923.796 2.432.837Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -8.375 -8.353FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.915.421 2.424.484Finansman Gelirleri23 199.489 75.203Finansman Giderleri23 -1.343.409 -1.305.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.771.501 1.193.881Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-286.108 -18.004Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.066Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-281.042 -18.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.485.393 1.175.877DÖNEM KARI (ZARARI)1.485.393 1.175.877Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.485.393 1.175.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77.333 -13.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.433 -17.760Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.100 4.440Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.100 4.440Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.573.111 2.036.669Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları6.573.111 2.036.669Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)6.573.111 2.036.669DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.495.778 2.023.349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.981.171 3.199.226Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.981.171 3.199.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077047BIST