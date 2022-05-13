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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

13.05.2022 13:55
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
kur riski tablosu revize
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
0
Açıklamalar

09.05.2022 finansal tablolar ekinde yer alan dipnotların kur riski tablosunda düzeltme yapılmıştır. 
finansal tablolara etkisi  olmayıp sadece dipnotlar kısmında düzeltme yapılmıştır.
saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030123


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