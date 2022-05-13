***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlardipnotlarDeğişikliğin Nedenikur riski tablosu revizeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalar09.05.2022 finansal tablolar ekinde yer alan dipnotların kur riski tablosunda düzeltme yapılmıştır.finansal tablolara etkisi olmayıp sadece dipnotlar kısmında düzeltme yapılmıştır.saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030123BIST