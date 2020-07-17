***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı olağan genel kurul hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.06.2020Genel Kurul Tarihi 26.06.2020Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe GÜNGÖRENAdres M.Nesih Özmen mah.fatih cad.kasım sokak no:35/A-5 merter /Güngören-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi3 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi7 - 2019 yılı kârıyla ilgili karar alınması8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi veril12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2019 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2019 OLAĞN GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2019 OLAĞN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 faaliyet raporu 31 12 2019 rodrigo son.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.06.2019 tarihinde saat 13:00'de şirket merkezi olan M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sok No:35/A-5 Merter-Güngören/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/06/2020 tarih ve 55316925 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Sıddık SAY'ın gözetiminde yapılmıştır.Görüşülen 15 adet Gündem maddeleri ile ilgili Tutanak ektedir.SaygılarımızlaYönetim kurulu BaşkanıBekir KüçükdoğanHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak 2019.pdf - TutanakEK: 2 hazirun 2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar26/06/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurulu 17/07/2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860215BIST