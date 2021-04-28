***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 olağan genel kurul sonucu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe GÜNGÖRENAdres M. Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Kasım Sokak No:35/A-5 Merter-Güngören/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,5 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti.8 - 2020 yılı kârıyla ilgili karar alınması9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2021 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2020 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.17 - Denetim komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin erken saptanması komitesi ile gerekli olan diger komitelerin oluşturulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel kurul onayına sunulması .18 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 OLAĞN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 BAĞIMSIZLIK BEYANI FEHİM GÜRBÜZ .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 FEHİM GÜRBÜZ ÖZGEÇMİŞ .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 ALAATTİN BALLI ÖZGEÇMİŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 BAĞIMSIZLIK BEYANI ALAATTİN BALLI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanak-2020 (1).pdf - TutanakEK: 2 HAZIRUN-2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2021 tarihinde, saat 14:00'da M.Nesih Özmen mah.Fatih cad.Kasım Sokak no:35/a-5 Merter Güngören İstanbul adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932075BIST