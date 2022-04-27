***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2022 21:31
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 olağan genel kurul sonucu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 01.04.2022
Genel Kurul Tarihi 27.04.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres YENİBOSNA MERKEZ MAH.LADİN SOKAK TERZİLER SİTESİ NO:20-B BAHÇELİEVLER /İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
8 - 2021 yılı karıyla ilgili karar alınması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi
10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2021 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 FAALİYET RAPORU 31 12 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Finansal tablolar ve bağ denetim raporu 31 12 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2021 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.PDF..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 GENEL KURUL TUTANAĞI 1.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2022 tarihinde, saat 13:00'da Yenibosna Merkez
Mah Ladin Sokak Terziler Sitesi No:20-B Bahçelievler -İstanbul adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024541
BIST