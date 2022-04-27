***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 olağan genel kurul sonucu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.04.2022Genel Kurul Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAHÇELİEVLERAdres YENİBOSNA MERKEZ MAH.LADİN SOKAK TERZİLER SİTESİ NO:20-B BAHÇELİEVLER /İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması8 - 2021 yılı karıyla ilgili karar alınması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2021 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 FAALİYET RAPORU 31 12 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Finansal tablolar ve bağ denetim raporu 31 12 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2021 OLAĞN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 VEKALETNAME.PDF..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 GENEL KURUL TUTANAĞI 1.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2022 tarihinde, saat 13:00'da Yenibosna MerkezMah Ladin Sokak Terziler Sitesi No:20-B Bahçelievler -İstanbul adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024541BIST