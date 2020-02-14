***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMERTER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANIMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020Açıklamalar2019 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819164BIST