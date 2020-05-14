***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMERTER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniKURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi14/05/2020AçıklamalarEkte yer alan 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur.Beyannamede yer alan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845212BIST