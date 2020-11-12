***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.09.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMERTER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2020 III.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANIMali Tablonun Verilme Tarihi12/11/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ile vergi dairesine sunulan gelir tablosuSermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Geçici vergi beyannamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888297BIST