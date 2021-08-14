***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMERTER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 II.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi14/08/2021Açıklamalar2021 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekte sunulmaktadır.Ekte sunulan gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958174BIST