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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

15.02.2022 22:06
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2022
Açıklamalar

Vergi Usul Kanunlarına göre hazırlanmış 01.01.2021-31.12.2021 gelir  tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde Yenibosana  Vergi Dairesi ile  paylaşılmış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001984


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Yarım 2.603 2.670 7,72  
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