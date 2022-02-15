***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteYENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANIMali Tablonun Verilme Tarihi15/02/2022AçıklamalarVergi Usul Kanunlarına göre hazırlanmış 01.01.2021-31.12.2021 gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde Yenibosana Vergi Dairesi ile paylaşılmış olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001984BIST