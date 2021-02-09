***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.02.2021 16:23
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından gönderilen BİAŞ-2-561 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak
Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından
Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisselerinde oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908617
BIST
17:471.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:477,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:478,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:47418,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,08
|Açılış
|: 418,53
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ERBOS
|60,50
|130.740.497
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|SEKUR
|41,40
|22.324.041
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.614.507
|% 9,99
|
|RODRG
|25,54
|18.868.373
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|137,60
|4.710.286.007
|% 2,38
|
|GARAN
|10,23
|2.348.176.609
|% 3,96
|
|EKGYO
|2,60
|2.129.482.180
|% -3,35
|
|PETKM
|5,31
|1.457.631.934
|% 2,31
|
|SISE
|7,76
|1.367.244.078
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,60
|2.129.482.180
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,98
|1.037.042.420
|% 2,05
|
|TSKB
|1,82
|533.735.961
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,55
|983.185.171
|% -3,01
|
|PETKM
|5,31
|1.457.631.934
|% 2,31
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0799
|7,0835
|% 0,15
|
|Euro
|8,5640
|8,5700
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7310
|9,7798
|% 0,36
|
|Frank
|7,8926
|7,9401
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8823
|1,8917
|% 0,06
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|7,75
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,29
|60,29
|-0,41
|