***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından gönderilen BİAŞ-2-561 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarakSermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafındanKamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılması talep edilmiştir.Şirketimiz hisselerinde oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908617BIST