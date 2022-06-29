***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.06.2022 22:05
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9736 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040189
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0843
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1342
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3111
17:59970,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,07
|Açılış
|: 970,04
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
967,27
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5963
|16,5979
|% -0,51
|
|Euro
|17,2595
|17,4190
|% -0,76
|
|Sterlin
|20,0583
|20,1589
|% -1,01
|
|Frank
|17,3158
|17,4201
|% -0,20
|
|Riyal
|4,4119
|4,4341
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,58
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.471
|6.605
|-32,00
|
|Yarım
|3.167
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,75
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem