***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.10.2022 17:22
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 17.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11873 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072529
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2378
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59993,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,66
|Açılış
|: 993,63
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5816
|18,5918
|% 0,13
|
|Euro
|18,2968
|18,3115
|% 1,37
|
|Sterlin
|21,1558
|21,2619
|% 2,23
|
|Frank
|18,5902
|18,7022
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|18,79
|
|Altın Gr.
|994
|994
|11,71
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.698
|6.769
|-21,00
|
|Yarım
|3.264
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,26
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|0,41
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410