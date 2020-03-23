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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 01:50
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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirleri önemsiyoruz. Toplumumuzun, müşterilerimizin, ekip arkadaşlarımızın ,
iş ortaklarımız ve dokunduğumuz herkesin sağlığını korumak en büyük önceliğimizdir. Bu sebeple salgının daha fazla yayılmaması adına 23.03.2020
tarihinden itibaren Türkiyedeki  işletmelerimizin faaliyetlerine geçici süreliğine ara veriyoruz. Sizlerle 7/24 hizmet verecek online mağazamız rodrigo.com,
sosyal medya kanallarımızda ve info@rodrigo.com.tr ‘de buluşmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm hazırlıkları tamamlamanın yanı sıra operasyonlarımızı uzaktan sürdürebilmek için teknik
altyapımızı da güçlendirdik.halihazırda devam eden üretim süreci yönetim tarafından takip edilecektir. Şirketin finans yapısını korumak için nakit yönetimi konusunda tedbirli olmak
amacıyla bankalardan gerektiğinde kullanılmak üzere kredi limitleri de sağlamış bulunuyoruz.  Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen
gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.
Bu hassas dönemi hep birlikte atlatarak, yeniden sağlık dolu günlerde buluşmak dileğiyle.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831218


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Altın Gr. 315 315 5,24  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,56 12,60 -0,03  
Gümüş Gr. 2,65 2,65 -0,01  
B. Petrol 26,18 26,18 -0,80  
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