***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirleri önemsiyoruz. Toplumumuzun, müşterilerimizin, ekip arkadaşlarımızın ,iş ortaklarımız ve dokunduğumuz herkesin sağlığını korumak en büyük önceliğimizdir. Bu sebeple salgının daha fazla yayılmaması adına 23.03.2020tarihinden itibaren Türkiyedeki işletmelerimizin faaliyetlerine geçici süreliğine ara veriyoruz. Sizlerle 7/24 hizmet verecek online mağazamız rodrigo.com,sosyal medya kanallarımızda ve info@rodrigo.com.tr ‘de buluşmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm hazırlıkları tamamlamanın yanı sıra operasyonlarımızı uzaktan sürdürebilmek için teknikaltyapımızı da güçlendirdik.halihazırda devam eden üretim süreci yönetim tarafından takip edilecektir. Şirketin finans yapısını korumak için nakit yönetimi konusunda tedbirli olmakamacıyla bankalardan gerektiğinde kullanılmak üzere kredi limitleri de sağlamış bulunuyoruz. Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özengösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.Bu hassas dönemi hep birlikte atlatarak, yeniden sağlık dolu günlerde buluşmak dileğiyle.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831218BIST