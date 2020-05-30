***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu aşağıdaki kararları almışlardır.- Şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyetin de faaliyetini sürdürmekte olan en küçük 3 mağazası operasyonel olarak zarar etmesi ,özellikle COVID-19 dolayısı ile şubattan buyana falliyetinin durma noktasına gelmesi sebebi ile diğer mağazalarımız ile birleştirilmesine,-Nefçiler , Elemler ve Ecemi 2 mağazalarımızdaki tüm ürün ve mağaza malzemeleri m2 si ve kapasitesi büyük olan Ecemi ,Ahmetli veSumqayt mağazaları ile birleştirilmesine ,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847901BIST