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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 12:19
GÜNCEL HABERLER



***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu  yurtiçinde faaliyette olan mağazalarımıza ek olarak GÜNEŞLİPARK AVM de 
yeni bir mağaza açmak üzere   22/07/2020 tarihde toplanmıştır. 2020/11 sayılı YÖNETİM KURULU KARARINA göre  
mağazanın açılması kararlaştırılmıştır
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
Bekir KÜÇÜKDOĞAN 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861118


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YONGA 31,94 644.932 % 9,99  
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Frank 7,3123 7,3563 % 0,48  
Riyal 1,8198 1,8290 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 17,36  
Altın Gr. 408 409 4,74  
Cumhuriyet 2.656 2.678 32,00  
Tam 2.736 2.748 32,80  
Yarım 1.328 1.344 16,00  
Çeyrek 666 673 8,00  
Gümüş.Ons 22,03 22,07 0,75  
Gümüş Gr. 4,81 4,82 0,15  
B. Petrol 43,80 43,80 -0,52  
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