***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 12:19
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu yurtiçinde faaliyette olan mağazalarımıza ek olarak GÜNEŞLİPARK AVM de
yeni bir mağaza açmak üzere 22/07/2020 tarihde toplanmıştır. 2020/11 sayılı YÖNETİM KURULU KARARINA göre
mağazanın açılması kararlaştırılmıştır
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
Bekir KÜÇÜKDOĞAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861118
BIST
13:50118.731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 688,50
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:506,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:507,9271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:50409,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,34
|Açılış
|: 409,15
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.502.061
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.906.133
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.394.830
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|54.436.310
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|41,70
|85.123.987
|% -9,43
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,38
|3.457.446.583
|% 5,31
|
|ASELS
|33,22
|1.019.728.093
|% 2,72
|
|GARAN
|8,00
|619.731.456
|% 0,76
|
|AFYON
|4,77
|430.055.980
|% 2,36
|
|KRDMD
|3,10
|349.844.716
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.457.446.583
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,10
|349.844.716
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,74
|194.286.107
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,76
|193.716.540
|% 0,57
|
|AFYON
|4,77
|430.055.980
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6552
|8,6986
|% -0,03
|
|Frank
|7,3123
|7,3563
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8198
|1,8290
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,36
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.656
|2.678
|32,00
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,80
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,00
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|