***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu yurtiçinde faaliyette olan mağazalarımıza ek olarak GÜNEŞLİPARK AVM deyeni bir mağaza açmak üzere 22/07/2020 tarihde toplanmıştır. 2020/11 sayılı YÖNETİM KURULU KARARINA göremağazanın açılması kararlaştırılmıştırKamuoyuna saygı ile duyurulurBekir KÜÇÜKDOĞANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861118BIST