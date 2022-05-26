***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 22:32
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz büyüme projesi kapsamında TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM de (Güngören -İSTANBUL) yeni bir mağaza açılışına karar vermiştir.
Kiralama işlemleri için anlaşılmış olup tadilat ve dekor işlemleri sonrası faaliyete başlanacaktır.
Paydaşlarımız , Değerli yatırımcılarımız ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032832
BIST
18:052.451
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
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|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
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|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
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|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
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|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
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|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
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|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
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|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
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|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
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|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
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|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
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|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3525
|16,3572
|% -0,05
|
|Euro
|17,5326
|17,6391
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,5495
|20,6526
|% 0,16
|
|Frank
|16,9873
|17,0897
|% 0,30
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|Riyal
|4,3485
|4,3703
|% 0,01
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-1,36
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|Altın Gr.
|974
|975
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
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|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
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|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
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|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|0,02
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|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,02
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|B. Petrol
|114
|114
|3,08
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