***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM de (Güngören -İSTANBUL) adresindekiyeni mağazası ile ilgili gerekli tadilat ve dekor işlemlerini tamamlayarak bugün itibari ile faaliyetine başlamıştır.Paydaşlarımız , Değerli yatırımcılarımız ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040923BIST