***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 14:10
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL A.Ş nin 18454353-100.04.02-13388 sayıl ve Pay Piyasası Yıldız Pazar Ana Pazar ve Alt Pazarda İşlem Gören Payların Belirlenmesi Hakkında Duyurusuna göre
Şirketimiz 02/01/2023 tarihinden itibaren ANA PAZAR da işlem görecektir.
Değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088953
BIST
14:155.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 36,24
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.426
14:1518,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
14:1519,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
14:151.088,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.088,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler14:13
|EGEEN
|5.342,20
|569.324.257
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|12.183.676
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|13.397.082
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.017.821
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|246.931.500
|% 9,98
|
|ITTFH
|3,80
|153.620.532
|% -7,32
|
|KSTUR
|352,60
|155.592
|% -7,28
|
|RHEAG
|4,23
|5.678.885
|% -6,00
|
|MAKTK
|6,52
|89.816.670
|% -5,64
|
|PAMEL
|235,10
|9.630.554
|% -5,24
|
|THYAO
|144,30
|4.301.644.716
|% -1,10
|
|KRDMD
|18,99
|4.280.129.380
|% 4,28
|
|AKBNK
|20,10
|3.860.745.621
|% 0,50
|
|SAHOL
|42,32
|3.419.438.745
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,89
|3.418.064.735
|% -0,54
|
|EKGYO
|8,10
|2.465.945.088
|% -1,10
|
|VAKBN
|12,67
|3.409.118.917
|% -0,16
|
|ISCTR
|12,89
|3.418.064.735
|% -0,54
|
|YKBNK
|12,27
|3.008.251.463
|% 0,16
|
|KRDMD
|18,99
|4.280.129.380
|% 4,28
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6623
|18,6666
|% 0,08
|
|Euro
|19,8140
|19,8303
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5624
|22,6755
|% -0,34
|
|Frank
|20,0743
|20,1952
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9471
|4,9719
|% 0,06
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-5,12
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|7.308
|7.418
|46,00
|
|Tam
|7.343
|7.392
|-5,00
|
|Yarım
|3.567
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|1,11
|