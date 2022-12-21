***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL A.Ş nin 18454353-100.04.02-13388 sayıl ve Pay Piyasası Yıldız Pazar Ana Pazar ve Alt Pazarda İşlem Gören Payların Belirlenmesi Hakkında Duyurusuna göreŞirketimiz 02/01/2023 tarihinden itibaren ANA PAZAR da işlem görecektir.Değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088953BIST