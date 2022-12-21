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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2022 14:10
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

BORSA İSTANBUL A.Ş nin  18454353-100.04.02-13388 sayıl ve  Pay Piyasası Yıldız Pazar Ana Pazar ve Alt Pazarda İşlem Gören Payların Belirlenmesi Hakkında Duyurusuna göre
Şirketimiz 02/01/2023 tarihinden itibaren ANA PAZAR da işlem görecektir.
Değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088953


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EGEEN 5.342,20 569.324.257 % 10,00  
AYCES 107,80 12.183.676 % 10,00  
DOBUR 67,70 13.397.082 % 9,99  
CASA 190,40 4.017.821 % 9,99  
ALFAS 321,80 246.931.500 % 9,98  
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14:13 Alış Satış %  
Dolar 18,6623 18,6666 % 0,08  
Euro 19,8140 19,8303 % 0,11  
Sterlin 22,5624 22,6755 % -0,34  
Frank 20,0743 20,1952 % 0,18  
Riyal 4,9471 4,9719 % 0,06  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 -5,12  
Altın Gr. 1.088 1.088 -1,81  
Cumhuriyet 7.308 7.418 46,00  
Tam 7.343 7.392 -5,00  
Yarım 3.567 3.614 -2,00  
Çeyrek 1.783 1.806 -1,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,87 -0,31  
Gümüş Gr. 14,33 14,35 -0,15  
B. Petrol 81,10 81,10 1,11  
Seans Raporu 14:13
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