***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2020 15:48
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@rodrigo.com.tr
gokhan@rodrigo.com.tr
muhasebe@rodrigo.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Kasım Sok.no:35/A Bölüm.5 Merter Güngören/İstanbul 0(212) 875 07 41-530 936 04 09 0(212) 875 08 41
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYFER GÜLTEKİN yatırımcı ilişkileri sorm. 01.08.2013 0(530)-936 04 09 - 212 875 07 41 ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı -Konut Değerleme 907275- 907276
GÖKHAN KAYA MUHASEBE SORUMLUSU 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 muhasebe@rodrigo.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.06.2020 Genel Müdür YOKTUR 42.43 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.06.2020 Mağazalar Koordinatörü YOKTUR 2.55 Bağımsız Üye Değil
ENVER KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 e ticaret satış sorumlusu YOKTUR 1.98 Bağımsız Üye Değil
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 Yönetim kurulu üyesi YOKTUR 1.14 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT BAĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 İcrada Görevli bilgi işlem sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Mağazalar Koordinatörü Yönetici Mağazalar Koordinatörü
ENVER KÜÇÜKDOĞAN İmalat ve planlama sorumlusu Yönetici E-Ticaret Satış sorumlusu
AYFER GÜLTEKİN yatırımcı ilişkileri sorm.-mali müşavir Muhasebeci finans ve muhasebe müdürlüğü-yatırımcı ilşk.sorm
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN tasarım ve koleksiyon sorumlusu İş Adamı / İş Kadını model tasarım koleksiyon sorumluluğu yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890751
BIST