Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2020 15:48



***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@rodrigo.com.tr
gokhan@rodrigo.com.tr
muhasebe@rodrigo.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Kasım Sok.no:35/A Bölüm.5 Merter Güngören/İstanbul 0(212) 875 07 41-530 936 04 09 0(212) 875 08 41

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AYFER GÜLTEKİN yatırımcı ilişkileri sorm. 01.08.2013 0(530)-936 04 09 - 212 875 07 41 ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı -Konut Değerleme 907275- 907276
GÖKHAN KAYA MUHASEBE SORUMLUSU 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 muhasebe@rodrigo.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.06.2020 Genel Müdür YOKTUR 42.43 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.06.2020 Mağazalar Koordinatörü YOKTUR 2.55 Bağımsız Üye Değil
ENVER KÜÇÜKDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 e ticaret satış sorumlusu YOKTUR 1.98 Bağımsız Üye Değil
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 Yönetim kurulu üyesi YOKTUR 1.14 Bağımsız Üye Değil
CÜNEYT BAĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 26.06.2020 İcrada Görevli bilgi işlem sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değil Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Mağazalar Koordinatörü Yönetici Mağazalar Koordinatörü
ENVER KÜÇÜKDOĞAN İmalat ve planlama sorumlusu Yönetici E-Ticaret Satış sorumlusu
AYFER GÜLTEKİN yatırımcı ilişkileri sorm.-mali müşavir Muhasebeci finans ve muhasebe müdürlüğü-yatırımcı ilşk.sorm
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN tasarım ve koleksiyon sorumlusu İş Adamı / İş Kadını model tasarım koleksiyon sorumluluğu yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890751


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.325
Değişim :  3,25% |  41,71
Açılış :  1.302  
Önceki Kapanış :  1.284  
En Yüksek
1.325 En Düşük
1.288
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 11,33 1.289.981 % 10,00  
JANTS 244,20 113.528.855 % 10,00  
KONYA 1.066,00 79.368.668 % 10,00  
BFREN 1.293,60 72.145.006 % 10,00  
EGEEN 1.663,20 245.210.788 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8430 7,8496 % 0,31  
Euro 9,4479 9,4618 % 1,35  
Sterlin 10,4968 10,5494 % 0,93  
Frank 8,6726 8,7249 % 1,12  
Riyal 2,0845 2,0949 % 0,20  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 32,77  
Altın Gr. 457 457 10,41  
Cumhuriyet 3.037 3.083 89,00  
Tam 3.023 3.099 82,30  
Yarım 1.461 1.499 39,81  
Çeyrek 733 750 19,91  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 1,06  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,29  
B. Petrol 47,13 47,13 -0,75  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru