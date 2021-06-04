***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postagokhan@rodrigo.com.trinfo@rodrigo.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksM.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Kasım Sok.no:35/A Bölüm.5 Merter Güngören/İstanbul 0(212) 875 07 41-535 493 22 28 0(212) 875 08 41Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 gokhan@rodrigo.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBEKİR KÜÇÜKDOĞAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel MüdürCÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Mağazalar Koordinatörü Yönetici Mağazalar KoordinatörüENVER KÜÇÜKDOĞAN İmalat ve planlama sorumlusu Yönetici E-Ticaret Satış sorumlusuGÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli Muhasebeci muhasebe -yatırımcı ilişkileriHURİYE KÜÇÜKDOĞAN tasarım ve koleksiyon sorumlusu İş Adamı / İş Kadını model tasarım koleksiyon sorumluluğu yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940077BIST