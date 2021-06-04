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***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.06.2021 12:37



***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
gokhan@rodrigo.com.tr
info@rodrigo.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Kasım Sok.no:35/A Bölüm.5 Merter Güngören/İstanbul 0(212) 875 07 41-535 493 22 28 0(212) 875 08 41

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli 03.09.2016 0(535)493 22 28-212 875 07 41 gokhan@rodrigo.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür
CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN Mağazalar Koordinatörü Yönetici Mağazalar Koordinatörü
ENVER KÜÇÜKDOĞAN İmalat ve planlama sorumlusu Yönetici E-Ticaret Satış sorumlusu
GÖKHAN KAYA yatırımcı ilişkileri personeli Muhasebeci muhasebe -yatırımcı ilişkileri
HURİYE KÜÇÜKDOĞAN tasarım ve koleksiyon sorumlusu İş Adamı / İş Kadını model tasarım koleksiyon sorumluluğu yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940077


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DOBUR 13,90 2.461.880 % 9,97  
RODRG 15,53 717.133 % 9,75  
MMCAS 7,50 3.307.388 % 7,91  
BOBET 4,14 324.960.282 % 7,53  
EPLAS 32,60 10.063.182 % 7,38  
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Frank 9,5672 9,6248 % -0,27  
Riyal 2,3099 2,3215 % -0,16  
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13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -0,54  
Altın Gr. 523 523 -0,84  
Cumhuriyet 3.454 3.506 -17,00  
Tam 3.437 3.523 -19,23  
Yarım 1.661 1.704 -9,30  
Çeyrek 833 852 -4,65  
Gümüş.Ons 27,28 27,32 -0,13  
Gümüş Gr. 7,65 7,65 -0,03  
B. Petrol 71,48 71,48 0,17  
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