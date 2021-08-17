***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.08.2021 18:25
***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
2021/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi : 17/08/2021
Karar No : 2021/10
Karar Mevzuu : Şirketin finansal tabloları ve faaliyet raporu ile ilgili sorumluluk
beyanı
1 - Şirketimizce hazırlanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, 2 - İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3 - İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yukarıda belirtilmiş olan ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
Beyan ederiz.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958738
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
18:059,9022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0664
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
18:05484,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,76
|Açılış
|: 483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|6,50
|29.807.602
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.157.503
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.638.173
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.690.033
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.317.184
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.200.797
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.694.114
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|19.279.738
|% -8,20
|
|DARDL
|2,44
|90.258.122
|% -7,92
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 2,09
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 2,36
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4446
|8,4490
|% -0,06
|
|Euro
|9,8942
|9,9022
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,5698
|11,6279
|% -0,84
|
|Frank
|9,1966
|9,2520
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2443
|2,2555
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,39
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,80
|69,80
|0,29
|