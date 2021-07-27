Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.07.2021 16:33



***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  YÖNETİM KURULU KARARI  Karar Tarihi : 27.07.2021
Karar No : 2021/08
Konu
: Yönetim kurulu komitelerinin oluşturulması, komitelerin görev kapsamı ve çalışma esaslarının belirlenmesi, komite üyeleri ve başkanlarının seçimi
Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:
1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına,
2. SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde,
a. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine, 
b. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine, 
c. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,
3. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararı ile kurularak görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden,
 Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 a.
 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Fehim GÜRBÜZ'ün ve Yönetim kurulu üyesi Enver KÜÇÜKDOĞAN nın ve Yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlusu Ayfer GÜLTEKİN ‘in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Enver KÜÇÜKDOĞAN 'nın seçilmesine,
 Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin  b.
2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Fehim GÜRBÜZ'in  ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Alaattin BALLI  ‘nın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Alaattin BALLI 'nın seçilmesine 
 Denetimden Sorumlu Komite'nin  c.
2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Fehim GÜRBÜZ 'ün ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Alaattin BALLI  ‘nın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Fehim GÜRBÜZ 'ün seçilmesine
aday gösterme komitesi ve ücret komitesi  oluşturulamamasına ve  kurumsal yönetim komitesinin  bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952027


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.361
Değişim :  0,09% |  1,20
Açılış :  1.359  
Önceki Kapanış :  1.360  
En Yüksek
1.368 En Düşük
1.355
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KATMR 3,19 50.734.189 % 10,00  
EDATA 12,44 25.087.342 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.983.898 % 9,96  
TUREX 10,83 46.718.086 % 9,95  
KARYE 10,75 95.319.270 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5664 8,5680 % 0,11  
Euro 10,1252 10,1407 % 0,18  
Sterlin 11,8678 11,9273 % 0,20  
Frank 9,3531 9,4095 % 0,34  
Riyal 2,2788 2,2902 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 3,26  
Altın Gr. 497 497 1,59  
Cumhuriyet 3.281 3.331 -12,00  
Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,87 24,91 0,19  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 0,06  
B. Petrol 73,84 73,84 0,32  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru