***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 27.07.2021Karar No : 2021/08Konu: Yönetim kurulu komitelerinin oluşturulması, komitelerin görev kapsamı ve çalışma esaslarının belirlenmesi, komite üyeleri ve başkanlarının seçimiŞirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına,2. SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde,a. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,b. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,c. Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine,3. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararı ile kurularak görev ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 a.üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Fehim GÜRBÜZ'ün ve Yönetim kurulu üyesi Enver KÜÇÜKDOĞAN nın ve Yatırımcı ilişkileri bölüm sorumlusu Ayfer GÜLTEKİN ‘in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Enver KÜÇÜKDOĞAN 'nın seçilmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin b.2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Fehim GÜRBÜZ'in ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Alaattin BALLI ‘nın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Alaattin BALLI 'nın seçilmesineDenetimden Sorumlu Komite'nin c.2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Fehim GÜRBÜZ 'ün ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Alaattin BALLI ‘nın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Fehim GÜRBÜZ 'ün seçilmesineaday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamamasına ve kurumsal yönetim komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952027BIST