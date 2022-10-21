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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

21.10.2022 18:33
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımm Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 534,75 % 0,000265 % 0,00044 % 1,645982



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073394


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SMRTG 75,90 567.121.182 % 10,00  
NTHOL 12,98 226.242.468 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5834 18,5999 % -0,04  
Euro 18,2098 18,2238 % 0,09  
Sterlin 20,7520 20,8561 % -0,37  
Frank 18,4407 18,5517 % -0,09  
Riyal 4,9295 4,9542 % -0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.647 18,72  
Altın Gr. 981 981 7,47  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.649 6.767 58,00  
Yarım 3.240 3.309 29,00  
Çeyrek 1.625 1.653 12,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,97 0,30  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 0,08  
B. Petrol 92,31 92,31 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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