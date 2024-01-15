***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 18:04
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.149.973,03 % 0,000028 % 0,00118 % 41,686992
Gedik Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 2,416125
TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. 47.271,41 % 0,000012 % 0,00003 % 2,204834
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 34.386,24 % 0,000012 % 0,00002 % 1,611117
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 66.510,34 % 0,000011 % 0,00004 % 3,257515
YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. 18.075,4 % 0,000012 % 0,00001 % 0,841814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240419
BIST