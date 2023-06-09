***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRota Portföy Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında 09.06.2023 tarihinde 05.07.2023 vadeli % 5,40 oran ile borsa dışı repo işlemi yapılmıştır.Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu AA(tur)'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157752BIST