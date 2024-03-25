***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRota Portföy Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon ile Odea Bank A.Ş. arasında 25.04.2024 vadeli %4,65 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. Odea Bank A.Ş.'nin Fitch Ratings tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu B-'dir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262107BIST