***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 17:13
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
31 Mart 2022 YK Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026644
BIST
17:072.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 40,82
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:0714,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1307
|Açılış
|: 14,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:0715,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0579
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:07903,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,08
|Açılış
|: 903,66
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:07
|CRDFA
|2,75
|27.180.261
|% 10,00
|
|IMASM
|18,15
|6.508.082
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.421.308
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.763.499
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,38
|35.452.336
|% -8,08
|
|TSPOR
|5,25
|142.201.376
|% -7,08
|
|AKGRT
|3,16
|62.401.683
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,71
|2.714.261.600
|% 3,26
|
|THYAO
|42,38
|2.332.677.833
|% 2,71
|
|EREGL
|33,88
|1.218.526.422
|% 0,95
|
|TUPRS
|247,00
|1.138.876.066
|% 5,47
|
|KRDMD
|15,70
|1.096.684.897
|% 3,56
|
|ODAS
|2,66
|936.396.173
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,74
|597.774.323
|% 3,01
|
|YKBNK
|4,91
|941.634.665
|% 0,82
|
|SISE
|18,71
|2.714.261.600
|% 3,26
|
|DOHOL
|3,55
|434.331.082
|% 2,60
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8547
|14,8635
|% 0,89
|
|Euro
|15,7010
|15,7176
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,3386
|18,4306
|% -1,13
|
|Frank
|15,0408
|15,1315
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9500
|3,9698
|% 0,94
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|9,91
|
|Altın Gr.
|906
|906
|15,45
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-16,58
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-8,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,15
|
Seans Raporu
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