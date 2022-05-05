***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 396.396 10.396.396 10.396.396Transferler396.396 -396.396Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.439.886 -1.439.886 -1.439.886Dönem Karı (Zararı)-1.439.886 -1.439.886 -1.439.886Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 396.396 -1.439.886 8.956.510 8.956.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.895.555Dönem Karı (Zararı)-1.439.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler311.102Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 228.818Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 81.731Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-676.707Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.223.902Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -214.664Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 640.250Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -85.238Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 87.792Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -21.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14 143.659Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.805.491Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -90.064YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.324.052Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -1.324.052FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-236.440Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -16.709Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -138.000Ödenen Faiz20 -81.731YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.456.047NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.456.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.645.202DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.189.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.189.155 8.645.202Finansal Yatırımlar5 1.472.779 248.877Ticari Alacaklar6 2.731Diğer Alacaklar218.939 4.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 218.939 4.275Peşin Ödenmiş Giderler8 52.748 692.998Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 11.982ARA TOPLAM6.948.334 9.591.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.948.334 9.591.352DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 2.298.411 1.115.635Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.570.008 1.657.551TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.868.419 2.773.186TOPLAM VARLIKLAR10.816.753 12.364.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 16.709Ticari Borçlar52.167 137.405İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 52.167 137.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 142.834 55.042Diğer Borçlar1.255 23.128İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 1.255 23.128Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 78.082Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 582.404 507.706ARA TOPLAM778.660 818.072TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER778.660 818.072UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 1.039.995 1.109.035Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 41.588 41.035TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.081.583 1.150.070TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.860.243 1.968.142ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.956.510 10.396.396Ödenmiş Sermaye15 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları396.396Net Dönem Karı veya Zararı-1.439.886 396.396TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.956.510 10.396.396TOPLAM KAYNAKLAR10.816.753 12.364.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatTİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri17 -2.181.034Pazarlama Giderleri17 -2.506Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 456.122ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.727.418Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 391.076Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -21.260FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.357.602Finansman Giderleri20 -81.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.439.333Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-553Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.439.886DÖNEM KARI (ZARARI)-1.439.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.439.886Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.439.886Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.439.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026643BIST