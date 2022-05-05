***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 17:13
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 396.396 10.396.396 10.396.396
Transferler
396.396 -396.396
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.439.886 -1.439.886 -1.439.886
Dönem Karı (Zararı)
-1.439.886 -1.439.886 -1.439.886
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 396.396 -1.439.886 8.956.510 8.956.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.895.555
Dönem Karı (Zararı)
-1.439.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
311.102
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 228.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 81.731
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-676.707
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.223.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -214.664
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 640.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -85.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 87.792
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -21.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 143.659
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.805.491
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -90.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.324.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.324.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.440
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -16.709
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -138.000
Ödenen Faiz
20 -81.731
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.456.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.456.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.645.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.189.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.189.155 8.645.202
Finansal Yatırımlar
5 1.472.779 248.877
Ticari Alacaklar
6 2.731
Diğer Alacaklar
218.939 4.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 218.939 4.275
Peşin Ödenmiş Giderler
8 52.748 692.998
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 11.982
ARA TOPLAM
6.948.334 9.591.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.948.334 9.591.352
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 2.298.411 1.115.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.570.008 1.657.551
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.868.419 2.773.186
TOPLAM VARLIKLAR
10.816.753 12.364.538
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 16.709
Ticari Borçlar
52.167 137.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 52.167 137.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 142.834 55.042
Diğer Borçlar
1.255 23.128
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.255 23.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 78.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 582.404 507.706
ARA TOPLAM
778.660 818.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
778.660 818.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 1.039.995 1.109.035
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 41.588 41.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.081.583 1.150.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.860.243 1.968.142
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.956.510 10.396.396
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.396
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.439.886 396.396
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.956.510 10.396.396
TOPLAM KAYNAKLAR
10.816.753 12.364.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.181.034
Pazarlama Giderleri
17 -2.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 456.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.727.418
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 391.076
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -21.260
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.357.602
Finansman Giderleri
20 -81.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.439.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-553
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.439.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.439.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.439.886
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.439.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.439.886
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026643
BIST