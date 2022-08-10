***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 396.396 10.396.396 10.396.396Transferler396.396 -396.396Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.374.144 -3.374.144 -3.374.144Dönem Karı (Zararı)-3.374.144 -3.374.144 -3.374.144Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 396.396 -3.374.144 7.022.252 7.022.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.877.799Dönem Karı (Zararı)-3.374.144Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler808.448Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 573.945Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 243.219Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -7.427Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -1.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.218.567Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -3.961.923Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -351.161Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -128.421Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 547.740Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 136.081Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 197.096Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-648.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -648.104Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.784.263Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -93.536YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.390.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 15.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -1.405.720FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI151.197Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -16.709Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 411.125Ödenen Faiz21 -243.219YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.116.722NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.116.722DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.645.202DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 528.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 528.480 8.645.202Finansal Yatırımlar5 4.210.800 248.877Ticari Alacaklar351.161İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 168.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 183.105Diğer Alacaklar7 132.696 4.275Peşin Ödenmiş Giderler8 145.258 692.998Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 15.454ARA TOPLAM5.383.849 9.591.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.383.849 9.591.352DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 2.250.328 1.115.635Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.886.519 1.657.551TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.136.847 2.773.186TOPLAM VARLIKLAR9.520.696 12.364.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 16.709Ticari Borçlar273.486 137.405İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-6 17.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 256.441 137.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 252.138 55.042Diğer Borçlar7 13.253 23.128Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 78.082Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 807.003 507.706ARA TOPLAM1.345.880 818.072TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.345.880 818.072UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 33.608 41.035Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14 1.118.956 1.109.035TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.152.564 1.150.070TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.498.444 1.968.142ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.022.252 10.396.396Ödenmiş Sermaye15 10.000.000 10.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları396.396Net Dönem Karı veya Zararı-3.374.144 396.396TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.022.252 10.396.396TOPLAM KAYNAKLAR9.520.696 12.364.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 320.263 320.263TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)320.263 0 320.263BRÜT KAR (ZARAR)320.263 0 320.263Genel Yönetim Giderleri18 -4.990.924 -2.809.890Pazarlama Giderleri18 -85.495 -82.989Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 646.217 190.095ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.109.939 0 -2.382.521Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.015.521 624.445Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -43.934 -22.674FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.138.352 0 -1.780.750Finansman Giderleri21 -243.219 -161.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.381.571 0 -1.942.238Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.427 0 7.980Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 7.427 7.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.374.144 0 -1.934.258DÖNEM KARI (ZARARI)-3.374.144 0 -1.934.258Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.374.144 -1.934.258Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.374.144 0 -1.934.258Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-3.374.144 -1.934.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054288BIST