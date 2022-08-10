***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 18:08
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 396.396 10.396.396 10.396.396
Transferler
396.396 -396.396
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.374.144 -3.374.144 -3.374.144
Dönem Karı (Zararı)
-3.374.144 -3.374.144 -3.374.144
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 396.396 -3.374.144 7.022.252 7.022.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.877.799
Dönem Karı (Zararı)
-3.374.144
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
808.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 573.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 243.219
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -7.427
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.218.567
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.961.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -351.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -128.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 547.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 136.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 197.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-648.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -648.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.784.263
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -93.536
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.390.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 15.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.405.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.197
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -16.709
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 411.125
Ödenen Faiz
21 -243.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.116.722
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.116.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.645.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 528.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 528.480 8.645.202
Finansal Yatırımlar
5 4.210.800 248.877
Ticari Alacaklar
351.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 168.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 183.105
Diğer Alacaklar
7 132.696 4.275
Peşin Ödenmiş Giderler
8 145.258 692.998
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 15.454
ARA TOPLAM
5.383.849 9.591.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.383.849 9.591.352
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 2.250.328 1.115.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.886.519 1.657.551
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.136.847 2.773.186
TOPLAM VARLIKLAR
9.520.696 12.364.538
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 16.709
Ticari Borçlar
273.486 137.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 17.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 256.441 137.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 252.138 55.042
Diğer Borçlar
7 13.253 23.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 78.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 807.003 507.706
ARA TOPLAM
1.345.880 818.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.345.880 818.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 33.608 41.035
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 1.118.956 1.109.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.152.564 1.150.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.498.444 1.968.142
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.022.252 10.396.396
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.396
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.374.144 396.396
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.022.252 10.396.396
TOPLAM KAYNAKLAR
9.520.696 12.364.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 320.263 320.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
320.263 0 320.263
BRÜT KAR (ZARAR)
320.263 0 320.263
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.990.924 -2.809.890
Pazarlama Giderleri
18 -85.495 -82.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 646.217 190.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.109.939 0 -2.382.521
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.015.521 624.445
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -43.934 -22.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.138.352 0 -1.780.750
Finansman Giderleri
21 -243.219 -161.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.381.571 0 -1.942.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.427 0 7.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 7.427 7.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.374.144 0 -1.934.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.374.144 0 -1.934.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.374.144 -1.934.258
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.374.144 0 -1.934.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.374.144 -1.934.258
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054288
BIST