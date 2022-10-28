***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 12:46
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 396.396 10.396.396 10.396.396
Transferler
12.951 383.445 -396.396 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.990.591 -4.990.591 -4.990.591
Dönem Karı (Zararı)
-4.990.591 -4.990.591 -4.990.591
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 12.951 383.445 -4.990.591 5.405.805 5.405.805
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.138.266
Dönem Karı (Zararı)
-4.990.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.822.943
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 882.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 4.500.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 252.399
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 189.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.876.348
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.695.843
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.896.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -104.473
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 238.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 274.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 276.492
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 10.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.043.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -94.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.472.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 15.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -1.488.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-646.909
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -16.709
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -630.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.257.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.257.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.645.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 387.356
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 387.356 8.645.202
Finansal Yatırımlar
5 1.944.720 248.877
Ticari Alacaklar
5.896.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 449.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.446.841
Diğer Alacaklar
7 108.748 4.275
Peşin Ödenmiş Giderler
8 454.837 692.998
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 16.188
ARA TOPLAM
8.808.090 9.591.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.808.090 9.591.352
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 2.198.256 1.115.635
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.712.412 1.657.551
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.910.668 2.773.186
TOPLAM VARLIKLAR
12.718.758 12.364.538
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 16.709
Ticari Borçlar
411.752 137.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 124.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 286.796 137.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 331.534 55.042
Diğer Borçlar
7 43.691 23.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 78.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.500.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 813.556 507.706
ARA TOPLAM
6.100.533 818.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.100.533 818.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 230.191 41.035
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 982.229 1.109.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.212.420 1.150.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.312.953 1.968.142
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.405.805 10.396.396
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
383.445
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.990.591 396.396
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.405.805 10.396.396
TOPLAM KAYNAKLAR
12.718.758 12.364.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 7.378.677 6.470.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.378.677 6.470.865
BRÜT KAR (ZARAR)
7.378.677 6.470.865
Genel Yönetim Giderleri
18 -13.255.511 -8.264.587
Pazarlama Giderleri
18 -226.564 -141.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 110.318 51.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.993.080 -1.883.141
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.609.600 594.079
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -55.009 -11.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.438.489 -1.300.137
Finansman Giderleri
21 -362.946 -119.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.801.435 -1.419.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-189.156 -196.583
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -189.156 -196.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.990.591 -1.616.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.990.591 -1.616.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.990.591 -1.616.447
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.990.591 -1.616.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.990.591 -1.616.447
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074996
BIST