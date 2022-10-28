***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 396.396 10.396.396 10.396.396Transferler12.951 383.445 -396.396 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.990.591 -4.990.591 -4.990.591Dönem Karı (Zararı)-4.990.591 -4.990.591 -4.990.591Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 12.951 383.445 -4.990.591 5.405.805 5.405.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.138.266Dönem Karı (Zararı)-4.990.591Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.822.943Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 882.677Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 4.500.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 252.399Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 189.156Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -1.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.876.348Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.695.843Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.896.241Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -104.473Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 238.161Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 274.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 276.492Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.563İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.646Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 10.646Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.043.996Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -94.270YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.472.671Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 15.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -1.488.273FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-646.909Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -16.709Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -630.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.257.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.257.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.645.202DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 387.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 387.356 8.645.202Finansal Yatırımlar5 1.944.720 248.877Ticari Alacaklar5.896.241İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 449.400İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.446.841Diğer Alacaklar7 108.748 4.275Peşin Ödenmiş Giderler8 454.837 692.998Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 16.188ARA TOPLAM8.808.090 9.591.352TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.808.090 9.591.352DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 2.198.256 1.115.635Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.712.412 1.657.551TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.910.668 2.773.186TOPLAM VARLIKLAR12.718.758 12.364.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 16.709Ticari Borçlar411.752 137.405İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-6 124.956İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 286.796 137.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 331.534 55.042Diğer Borçlar7 43.691 23.128Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 78.082Kısa Vadeli Karşılıklar4.500.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.500.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 813.556 507.706ARA TOPLAM6.100.533 818.072TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.100.533 818.072UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 230.191 41.035Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14 982.229 1.109.035TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.212.420 1.150.070TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.312.953 1.968.142ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.405.805 10.396.396Ödenmiş Sermaye15 10.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.951Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları383.445Net Dönem Karı veya Zararı-4.990.591 396.396TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.405.805 10.396.396TOPLAM KAYNAKLAR12.718.758 12.364.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.378.677 6.470.865TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.378.677 6.470.865BRÜT KAR (ZARAR)7.378.677 6.470.865Genel Yönetim Giderleri18 -13.255.511 -8.264.587Pazarlama Giderleri18 -226.564 -141.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 110.318 51.650ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.993.080 -1.883.141Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.609.600 594.079Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -55.009 -11.075FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.438.489 -1.300.137Finansman Giderleri21 -362.946 -119.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.801.435 -1.419.864Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-189.156 -196.583Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -189.156 -196.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.990.591 -1.616.447DÖNEM KARI (ZARARI)-4.990.591 -1.616.447Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-4.990.591 -1.616.447Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.990.591 -1.616.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.990.591 -1.616.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074996BIST