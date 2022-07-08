***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.06.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri170,2 % 0,00584935Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.805,98 % 0,16516953Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri627,86 % 0,02157798Fon Yönetim Ücreti6.319,1 % 0,21717168Hisse Senedi Komisyonu329,61 % 0,01132787Tahvil Bono Komisyonu38,12 % 0,00131009Gecelik Ters Repo Komisyonu5 % 0,00017184Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu263,71 % 0,00906305Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.424,02 % 0,08330751Türev Araçlar Komisyonu1.220,95 % 0,041961Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.480,32 % 0,0852424TOPLAM GİDERLER18.684,87 % 0,6421523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.909.725,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044369BIST