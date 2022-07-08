***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.06.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.272,37 % 0,00612165Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.805,56 % 0,00206118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.325,29 % 0,01172025Fon Yönetim Ücreti191.688,87 % 0,08221841Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.837,95 % 0,00164616Gecelik Ters Repo Komisyonu220,51 % 0,00009458Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.422,57 % 0,00361257Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.083 % 0,00046452Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.444,6 % 0,00147744TOPLAM GİDERLER255.100,72 % 0,10941677DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ233.145.915,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044371BIST