***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.06.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri962,59 % 0,00976956Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.805,14 % 0,04876853Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.940,89 % 0,15163872Fon Yönetim Ücreti16.223,03 % 0,16465147Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0,15 % 0,00000152Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu55,68 % 0,00056511Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.190,38 % 0,0932754Türev Araçlar Komisyonu1.141,86 % 0,01158901Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler807,97 % 0,00820028TOPLAM GİDERLER48.127,69 % 0,48845961DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.852.951,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044372BIST