***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.06.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.561,32 % 0,02621624Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri0 % 0Fon Yönetim Ücreti4.466,11 % 0,07499078Hisse Senedi Komisyonu2.966,44 % 0,04980971Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,64 % 0,00004433Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu2.332,9 % 0,0391719Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0,4 % 0,00000672TOPLAM GİDERLER11.329,81 % 0,19023967DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.955.545,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044374BIST