***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.06.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri21,86 % 0,00533109Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18,15 % 0,00442632Fon Yönetim Ücreti430,26 % 0,1049294Hisse Senedi Komisyonu39,51 % 0,00963548Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0,99 % 0,00024144Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1,86 % 0,00045361Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar834,44 % 0,20349856Türev Araçlar Komisyonu86,11 % 0,02100003Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72,96 % 0,01779308TOPLAM GİDERLER1.506,14 % 0,36730901DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ410.047,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044375BIST