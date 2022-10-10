***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.373,48 % 0,01044635Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.067,12 % 0,02929135Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.649,82 % 0,09457804Fon Yönetim Ücreti57.711,8 % 0,11219505Hisse Senedi Komisyonu34.771,58 % 0,06759795Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu113,85 % 0,00022133Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu831,83 % 0,00161713Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.778,75 % 0,00734611Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.436,09 % 0,0047359TOPLAM GİDERLER168.734,32 % 0,32802921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.438.809,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070164BIST