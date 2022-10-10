***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.471,47 % 0,00464616Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.272,96 % 0,04506682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.090,84 % 0,05396426Fon Yönetim Ücreti19.416,84 % 0,0613086Hisse Senedi Komisyonu10.914,94 % 0,03446388Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu677,82 % 0,00214021Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.228,04 % 0,00387753Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.821,37 % 0,02785344TOPLAM GİDERLER73.894,28 % 0,23332091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.670.662,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070165BIST