***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Dönemi Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.939,38 % 0,01401795Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri276,32 % 0,00025928Bağımsız Denetim Ücreti21.973,5 % 0,02061822Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri129.363,76 % 0,12138486Fon Yönetim Ücreti362.754,98 % 0,34038099Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu26,64 % 0,000025Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu127,93 % 0,00012004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.448,71 % 0,00605097Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları6.196,48 % 0,00581429Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER544.591,05 % 0,50867159DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.573.220,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070167BIST